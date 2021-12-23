Sultangazi'de soğuk havaya karşı salep ikramı

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan ikram çeşmesinden akan salep, vatandaşlara karton bardaklarla dağıtıldı.

İstanbul'da her gün vatandaşlara çorba ikramında bulunan Sultangazi Belediyesi bu sefer de vatandaşların soğuk havada içlerini ısıtacak sıcak ikramlarına devam ediyor.

"BUGÜN SALEP DAĞITTIK, NORMALDE ÇORBA DAĞITIYORUZ"

İkram çeşmesiyle ilçe genelinde ikramlarının devam ettiğini kaydeden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Bugün salep dağıtıyoruz. İkram çeşmelerinde normalde çorba dağıtıyoruz. Yazın sıcaklarda limonata dağıtıyoruz. Bugün de soğuk bir kış günün de başkanımızın talimatıyla salep dağıtıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. İnsanlarımız burada salep içmekten onlar da mutlu" dedi.

"ÇOCUKLAR, GAZLI İÇEÇEK YERİNE NE GÜZEL SALEPLERİNİ İÇİYOR"

15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan stantta vatandaşlara ikram edilen salepleri gören ünlü radyocu Ayhan Güngör’de kurulan stantta Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ile birlikte salep dağıttı.

Güngör, “Buradan geçerken uğradım. Çok da güzel oldu. İkram çeşmesi deniliyor. Bazen çorba akıyor. Kış mevsiminde de salep önemlidir. Çocuklar da benim dikkatimi çekti. Okuldan çıkmışlar. Hep onu söylüyorum. Gazlı içecek içeceklerine ne kadar güzel sağlıklı saleplerini içiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, ikram çeşmesi ile kent genelinde kurulan stantlarda gün içerisinde çorba ikramlarının devam edeceği öğrenildi.