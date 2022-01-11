Pitbull ile başka bir köpeğin kovaladığı motosikletli kurye, kontrolü kaybederek yere savruldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, aralarında pitbullların da bulunduğu başıboş köpeklerin artması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Dün öğle saatlerinde ise Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde seyir halinde olan moto kurye, pitbull ile başka bir köpek tarafından kovalandı.

PANİK YAPIP KAZA GEÇİRDİ

Kaçmaya çalışan sürücü, motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

"SOKAKLARDA ÇOK SAYIDA PITBULL GÖRMEYE BAŞLADIK"

Mahallede esnaflık yapan Ozan Göktepe, "Tehlikeli ırk diye bilenen köpeklerle ilgili bir genelge yayınlandı. Bu genelgenin yayınlaması sonrası sokaklarda çok sayıda başıboş pitbull cinsi köpek görmeye başladık. Biz de köpekleri seviyoruz ama bunlar tehlikeli ırk. Ne kadar kötü eğitilirlerse o kadar sıkıntı oluyor. Sokağa atılınca daha tehlikeli oluyorlar. Bu bölgede özellikle saldırgan dediğimiz köpeklerden çok fazla var." dedi.

Sultangazi'de sokak köpekleri kazaya sebep oldu VİDEO

