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Sultangazi'de sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu

Sultangazi'de sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu

Park halinde olan bir aracın camına karga kondu. Şoför ise arabasına gelen kargayla konuşmaya başladı. O anlar kamerada.