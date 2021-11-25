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    Sultangazi'de sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu

    Park halinde olan bir aracın camına karga kondu. Şoför ise arabasına gelen kargayla konuşmaya başladı. O anlar kamerada.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:24
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    Sultangazi'de sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu

    İstanbul Sultangazi'de bir kişi, park halindeki aracın içerisinde oturduğu sırada aracın camına karga kondu.

    Sürücü, ilk başta neye uğradığını şaşırsa da daha sonra kargayla konuşmaya başladı.

    HEM BESLEDİ HEM KONUŞTU

    Yiyecek arayan karga, aracın kapısındaki bütün düğmelere gagasıyla basmaya başladı.

    Bu sırada şoförün kargaya seslendiği ve onunla konuşmaya çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

    Ortaya çıkan görüntüler cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Sultangazi'de sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu

    Sultangazi de sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu #1

    Sultangazi de sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu #2

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