- Haberler
- Gündem Haberleri
- Sultangazi'de tartışma sonrası otomobile zarar verdi
Sultangazi'de tartışma sonrası otomobile zarar verdi
Bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobile onlarca tuğla atarak hasara sebep oldu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
- DHA
- 23.12.2021 - 08:58
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Caddesi'nde, gece saatlerinde, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.
Tartışma bir süre sonra caddede devam etti.
OTOMOBİLE TUĞLALAR FIRLATTI
Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Ardından ise otomobile tuğla yağdırmaya başladı. Araçta büyük hasar oluştu.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİLER
Bir süre sonra kadın sakinleşen kadın tartıştığı iki kişiyle taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.
OTOMOBİL ÖDÜNÇ ÇIKTI
Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçirdi. Suriyeli Adeloğlu kadını tanımadığını, kendisinden şikayetçi olacağını belirtti.