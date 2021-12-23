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Sultangazi'de tartışma sonrası otomobile zarar verdi

Sultangazi'de tartışma sonrası otomobile zarar verdi

Bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobile onlarca tuğla atarak hasara sebep oldu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.