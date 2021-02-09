Fırtına sebebiyle savrulan çatının altında kalan adamın ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısı, fırtına sebebiyle bir vatandaşın üzerine düştü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Başından yaralanan vatandaşın o anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, çatıdan savrulan parçalar başka bir binaya da çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 katlı apartmanın tüm camları patladı. Bir dairenin ise duvarı delindi.

Sultangazi'de üzerine çatı düşen adam yaralandı VİDEO

"BİNA YIKILIYOR SANDIK"

Hasar alan binada oturan Yeliz Polat ise o anları tesadüfen ses kaydına aldı. Arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada camları patlayan ve ailecek korku yaşadıklarını belirten Polat, "Saniyeler içinde oldu her şey. Kuzenime ses kaydı yolluyordum o sıra oldu. Bina yıkılıyor sandık. Çocuğum kendini sokağa attı. Zorla içeri soktuk. Çığlıklarla kapıda sıkışıp kaldık. Elektrikler gitti, kablolar patlamaya başladı." dedi.

"KABUS GİBİYDİ"

Çarpmanın şiddetiyle duvarı delinen ve olay olduğu sırada evde olmayan Nevruz Şimşek, "Akşam babamlara gitmiştik. Şu an evin halini gördüm. Şoke oldum. Evim ne hale gelmiş. Tek tesellim evde olmamamız. Yoksa şu anda evde değil hastanede olurduk. Çünkü biz salonda oturuyoruz, çocuklarım masada ders çalışıyor. Evin haline inanamıyorum." diye konuştu.

2. katta oturan Nedire Şimşek ise "Bir anda oldu her şey. Kabus gibiydi. Oğlumla birbirimize sarıldık, dua ettik." dedi.