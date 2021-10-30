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- Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti
Yenilenmek üzere yıkımı gerçekleşen binada asılı halde Türk bayrağını gören işçi, bayrağı olduğu yerden alıp arkadaşlarına teslim etti.
- DHA
- 30.10.2021 - 13:44
- Güncelleme : 30.10.2021 - 14:36
İstanbul'da Sultangazi Belediyesi ekipleri, riskli olduğu için yenilenmek üzere 50. Yıl Mahallesi Hizmet Binası'nda yıkıma başladı.
TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE YIKIMA ARA VERDİ
Yıkım makası ile binanın üst katlarında yıkım işlemine devam eden operatör, duvarlardan birini yıkınca, duvarın arkasındaki kolona asılı unutulmuş Türk bayrağı ortaya çıktı.
Bunu gören operatör yıkıma ara verdi ve kıskacı kullanarak büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu yerden alıp ekip arkadaşlarına iletti.
Ekiplerin Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyeti gören çevredekiler de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti