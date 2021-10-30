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Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti

Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti

Yenilenmek üzere yıkımı gerçekleşen binada asılı halde Türk bayrağını gören işçi, bayrağı olduğu yerden alıp arkadaşlarına teslim etti.