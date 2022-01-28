Euro
15.1475
-0.55%
Dolar
13.5967
-0.39%
Altın
782.8300
-0.67%
Borsa
1980
-0.86%
Bitcoin
500.264
-1.16%
BTXN Coin
30.28
4.41%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Sülüs belgesi alma ekranı 2022: Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

    Askerlik görevini yerine getirecek olanlar, askerlik evrak alma tarihlerini araştırıyor. Peki askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte sülüs belgesi alma ekranı 2022...
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sülüs belgesi alma ekranı 2022: Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

    Akerlik görevini ifa edecek yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerleri, MSB tarafından açıklandı.

    Askerlik celp yerlerinin açıklanmasının ardından yükümlüler, sevk tarihi için beklemeye koyuldu.  Bunlardan biri de askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi oldu.

    Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi deniyor.

    Sevk başlangıç ve bitiş tarihinin ne anlama geldiğini merak edenler, ''Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki askerlik evrak alma bitiş tarihi nedir? Sülüs (sevk) belgesi ne zaman alınır? İşte 2021 e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı....

    ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

    Askerlik sevk evrakı alma işlemleri sırasıyla;

    • e- Devlet'e https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresinden giriş yapınız.
    • Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklayınız.
    • Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğini işaretleyiniz.
    • Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınız.

    E-DEVLET SÜLÜS BELGESİ ALMA EKRANI 2022

     

    Sülüs belgesi alma ekranı 2022: Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? #1


    Görüş Bildir