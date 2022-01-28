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- Sülüs belgesi alma ekranı 2022: Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?
Sülüs belgesi alma ekranı 2022: Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 14:50
Akerlik görevini ifa edecek yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerleri, MSB tarafından açıklandı.
Askerlik celp yerlerinin açıklanmasının ardından yükümlüler, sevk tarihi için beklemeye koyuldu. Bunlardan biri de askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi oldu.
Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi deniyor.
Sevk başlangıç ve bitiş tarihinin ne anlama geldiğini merak edenler, ''Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir?'' sorusuna yanıt arıyor.
Peki askerlik evrak alma bitiş tarihi nedir? Sülüs (sevk) belgesi ne zaman alınır? İşte 2021 e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı....
ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?
Askerlik sevk evrakı alma işlemleri sırasıyla;
- e- Devlet'e https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresinden giriş yapınız.
- Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklayınız.
- Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğini işaretleyiniz.
- Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınız.
E-DEVLET SÜLÜS BELGESİ ALMA EKRANI 2022