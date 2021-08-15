Tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Patriğin, Trabzonspor armalı maskesi dikkatlerden kaçmadı.

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'na geldi.

Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği'nce verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı.

TRABZONSPOR’UN MASKESİYLE KATILDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine pandemi tedbirleri nedeniyle kontenjan ayrılan 110 kişi katıldı.

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Yunanistanlı Anastasios Bakasetas da ayine katılanlar arasında yer aldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ise ayin öncesi Sümela Manastırı’na gelişi sırasında Trabzonspor logolu maske taktığı dikkat çekti.

Sümela Manastırı'nda 8’inci ayin ViDEO

“6 YIL ARADAN SONRA YENİDEN BULUŞTUK”

Ayin sonrası katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Patrik Bartholomeos , “Şükürler olsun ki, 6 yıl aradan sonra bu kutsal mekânda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk. Meryem Ana’mızın Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifa diledik. Onlara büyük geçmiş olsun deriz. Asırlardan beri bu sarp kayalıkta dimdik duran Sümela Meryem Ana Manastırı, yalnız tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, tüm bunların da ötesinde hepimizi birleştiren önemli kutsal bir mekândır. Biz Hristiyanlar için Meryem Ana’nın kutsiyeti tartışılmaz mahiyettedir ve onun adını taşıyan bu müstesna manastır özellikle Rum, Gürcü ve Rus Ortodoks toplumları için manevi bir sembol teşkil eder.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Dini inançları gereği 15 Ağustos tarihinin Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Patrik Bartholomeos, “90 yıllık bir kopukluktan sonra, bizlere bu imkânı ilk kez 2010 yılında sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkürlerimizi ifade ederiz.” şeklinde konuştu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ağaçlık bölgede kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.

Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ilk ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetti.