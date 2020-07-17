Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesini anlattı

Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile helalleştikten sonra eşiyle birlikte abdest alıp havaalanına gittiklerini söyledi.

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalanan Fetullahçı teröristler, kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalktı.

O gece; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen millet, iradesine sahip çıktı ve Fetullahçı alçaklara büyük bir tokat vurdu.

Kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti.

Şehitlerimizin acısı hala çok taze.

KADEM, o gece yaşananların anlatılıp gelecek nesillere aktarılması için Biz81iz projesini başlattı.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar da bu programa dahil olarak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

HELALLEŞTİK, ABDEST ALIP YOLA ÇIKTIK

Selçuk Bayraktar, o geceye dair "Asker köprüye çıktı ve polislerin silahlarını aldığı bilgisi geldi. Onun üzerine benim kafamda şimşekler çaktı, heralde bir darbe girişimi oluyor diye. Babam bazı, asker tanıdıklarımızı aradı. Onların bir kısmı bunun bir cunta olduğunu ifade ettiler. Sonrasında Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı, onun üzerine biz de telefonla konuştuk, helalleştik. Yoğun bir hava tehdidinden olduğundan, helikopterle gelmek daha iyi olabilir diye düşündüm ve söyledim. Karar verilmişti, helalleşip yola çıktılar. Biz de havalimanına, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya karar verdik. Huber'den hemen yola çıktık, ondan önce eşim 'abdest almamışsın' telkininde bulundu...

AKLIMDAN GİTMEYEN SAHNE...

Bir şekilde havalimanına vardık. Aprona geçtik. (Cumhurbaşkanımızın uçağı Marmara denizinde bir saat rotar yaptı. Ben orada endişe içerisindeyim. İstanbul’da F-16’lar var. İrtibatımız da azaldı. Uçak sonunda indi. Hemen devlet konutuna geçtik. F-16’nın bir tanesi yere çok yakındı. 200 metreden gördüm diyebilirim. Kimsede korku yoktu. Milletimizde inanılmaz bir feraset ve cesaret vardı. Üstelik kızgınlık da vardı. Devlet konukevinde de yüzlerce insan vardı. Siyasiler, vatandaşlar... Yaralanan da vardı. Cumhurbaşkanımız onu alnından öptü. Sabaha karşı bir askeri puma geldi. Koruma maksatlı geldiğini söylediler. Sonrasında taarruza geldiğini öğrendik. Bir tur daha attı. Polisler, korumalar silah doğrulttular. En çok aklımdan gitmeyen sahne gece 04.00 sularındaydı. Cumhurbaşkanımız dışarıdaki kalabalığa seslenmek için çıktığında... Bırakın korkuyu, bu hainlere karşı öfke vardı." ifadelerini kullandı.

Videonun devamında Sümeyye Bayraktar'ın da o geceyi anlatırken duygulandığı görüldü.

DUA EDE EDE HAVALİMANINA GİTTİK

Sümeyye Bayraktar, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: "Bir yandan Cumhurbaşkanımızla haberleştik. Biz çok tedirginiz, çünkü hepsi bir arada, ablamlar yanlarında çocuklar yanlarında. Hep beraberler herhangi bir saldırı olmasından dolayı yüreğimiz ağzımızda, dua ede ede havalimanına gittik. Diğer aile fertlerimizi de merak ettik. Sonuçta önceden yaşanmış darbelerin kırıntıları var beynimizde. Şu an buradan çıkıyorum, başıma ne gelebilir bilmiyorum hissiyle çıktık. ‘Vatandaşa kurşun sıkılıyor’ haberleri gelmeye başladı. Ben ona inanamadım. Bundan önceki darbeler daha acımasız olmasına rağmen böyle bir şey görülmedi. Hele Erol abinin o görüntüsünü görünce inanamıyorsun. Rabbim bir daha vatanımıza milletimize böyle bir imtihan yaşatmasın."

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesini anlattı ViDEO