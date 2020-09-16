Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı. Suna Kıraç'ın tabutuna Osmanlı Sancağı serildi.

Koç Holding'in kuruluş yıllarından itibaren 2010 yılına kadar şirkette çeşitli liderlik görevleri yürüten Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın cenaze töreni, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde gerçekleşti.

TABUTUNA OSMANLI SANCAĞI SERİLDİ

Merhum Suna Kıraç'ın tabutunun üzerine, merhum Vehbi Koç, kızı Sevgi Gönül ve Mustafa Koç'un cenazelerinde de kullanılan, aileye ait Osmanlı Sancağı örtüldü.

Sancağın üzerinde, "Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur/ Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir." anlamına gelen "Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü'l-hakku'l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku'l-va'di'l-emîn." ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi.

TAZİYELERİ EŞİ VE KIZI KABUL ETTİ

Kurulan çadırda taziyeleri Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç kabul etti.

Cenaze töreninde ve Koç Holding'de gerçekleştirilen veda töreninde, pandemi kurallarına riayet edilirken katılımcı kapasitesi sınırlı tutuldu.

ÇOK SAYIDA İŞ, DİN VE SİYASET İNSANI KATILDI

Cenazeye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Suna Kıraç'ın cenazesi, Koç ve Kıraç aileleri ve sevenlerinin eşlik ettiği konvoyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.