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    Suna Yıldızoğlu, İngiltere'deki sağlık sistemini eleştirdi

    Bir süredir İngiltere'de yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, İngiltere sağlık sistemini topa tuttu. Yıldızoğlu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın, sağlık sistemi bitmiş" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 17:06
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    Suna Yıldızoğlu, İngiltere'deki sağlık sistemini eleştirdi

    İngiltere'de sağlık sistemi her geçen gün kötüleşiyor...

    Sık sık personel açığı, yetersiz ve kalitesiz hizmet kapasitesiyle eleştiri oklarının hedefine oturan İngiliz sağlık sistemi, yönetememe kriziyle karşı karşıya.

    Koronavirüs pandemisi süresince de başarısız bir grafik izleyen sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

    Kemal Sunal ile Tarzan Rıfkı filminde rol alan performansıyla bir döneme damga vuran ve bir süredir İngiltere'de yaşayan ünlü sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu, ülkedeki sağlık sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Sağlık sistemini eleştirdi

    Suna Yıldızoğlu, İngiltere'deki sağlık sistemini çarpıcı ifadelerle eleştirdi.

    Yıldızoğlu, vatandaşları dikkat etmeleri ve hastalanmamaları için uyardı. Aksi takdirde, doktorların ilgisizliği yüzünden ölebilecekleri vurgusunu da yaptı.

    İngiliz doktorlarının hastalarına bakmadığını ve yalnızca telefonla teşhis koyduklarını söyleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa'nın sağlık sisteminin vahim bir durumda olduğunu gözler önüne serdi.

    "Sağlık sistemi bitmiş"

    Yıldızoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdown'da hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş."

    Ünlü sosyal medyadaki bu paylaşımları, takipçeri tarafından gündem oldu.

    Suna Yıldızoğlu, İngiltere deki sağlık sistemini eleştirdi #1

    Suna Yıldızoğlu, İngiltere deki sağlık sistemini eleştirdi #2

    Suna Yıldızoğlu, İngiltere deki sağlık sistemini eleştirdi #3


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