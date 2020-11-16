Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, kiminle evli? Suna Yıldızoğlu filmleri...

Ssoyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyuran Suna Yıldızoğlu, sevenleri tarafından gündeme geldi. Yasmin Allen'in annesi olan Suna Yıldızoğlu kimdir, işte tüm merak edilenler..

Türk sinemasında çok sayıda film ve dizide yer alan Suna Yıldızoğlu, babasını kaybetmesinin ardından merak konusu oldu. Suna Yıldızoğlu' nun hayatına dair detaylar merak edildi.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelen Suna Yıldızoğlu’nun asıl adı Sonia Eddy’dir. İngiliz asıllı olan oyuncu,1976 yılında ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçti. İsmini Suna Yıldızoğlu olarak değiştiren oyuncu, 1978 yılında Kayhan Yıldızoğlu ile ayrılmıştır.

1988 yılında İngiliz Dudley Allen ile evlenen Suna Yıldızoğlu’nun Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu var. 1978-2000 senelerinde filmlerde, foto romanlarda, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yaptı.

SUNA YILDIZOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?



