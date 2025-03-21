Sunay Akın'ın İmamoğlu'na destek paylaşımı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.

Suç örgütü yöneticiliği, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak ve PKK/KCK terör örgütüne yardımla suçlanan İmamoğlu'na sanat camiasından ise destekler geldi.

Bu desteklerden biri de yazar Sunay Akın'dan...

GÜNEŞ EFEKTLİ İMAMOĞLU PAYLAŞIMI

Sunay Akın, Instagram hesabından Ekrem İmamoğlu'nu güneşe benzettiği bir paylaşımda bulunarak şu notu düştü;

Sonunda hep adaletin yerini bulduğu masallar güzelliğinde bir resim armağan edelim geceye… Uyumayan, uyuyamayan ve uyutulamayanlar için…

ALAY KONUSU OLDU

Karanlık bir gecede dağların arkasından doğan güneşe İmamoğlu'nun yüzünün montajlandığı paylaşım ise alay konusu oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaşımın altında, yapılan paylaşımı anlamsız bularak Sunay Akın'a tepki gösterdi.

İşte o paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı;