Sunucu Armağan Çağlayan ortalığı birbirine kattı! AVM çalışanlarını azarladığı anlar Çekim içim AVM'ye giden Armağan Çağlayan, bir kozmetik firmasının çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağıran Çağlayan’ın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir AVM'de sesler yükseldi.

Bağırma seslerinin sunucu ve TV yapımcısı Armağan Çağlayan'dan geldiği ortaya çıktı.

Çağlayan, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasına geldi.

Personellere bağırdı

Burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Çalışanlara dakikalarca bağıran ünlü isim, ardından firmadan uzaklaştı.

O anlar kamerada

Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerde, vatandaşların tartışma anlarını merakla izlediği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)