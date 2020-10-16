Sunucu Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer'in hastalığı ne?

Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler merak ediliyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında yoğun bakıma alındığı ve tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenilen Dilek Kemer kimdir? Dilek Kemer hangi hastalıkla mücadele ediyor?

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.

2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyor.

DİLAY KEMER'İN HASTALIĞI NE?

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

DİLAY KEMER'İN SAĞLIK DURUMU

FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer, sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyordu ancak genç sunucusunun yoğun bakıma alındığı iddia edildi.