Sunucu Metin Uca düzenlenen veda töreniyle son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat eden Metin Uca için bugün veda töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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ensonhaber.com

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

62 yaşındaki Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken direksiyon başında fenalaştı.

Ardından kaza yaptı ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alındı.

Ancak müdahaleler yeterli olmadı.

Veda töreni düzenlendi

Bugün ise Metin Uca için son görev yerine getirildi ve veda töreni düzenlendi.

Cemal Reşit Bey Konser Salonu’nda düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende yer alan isimlerden oldu.

"Hayranıydım"

İmamoğlu, Metin Uca için konuşma yapmak adına sahneye çıktı ve burada şu ifadeleri kullandı:

Kaybettiğimiz haberini ilk aldığımda aklımdan ilk geçen duygu şu oldu; ‘eyvah güçlü bir ses gitti.' Çünkü ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren çok enteresan tespitleriyle, yazdıklarıyla hepimize çoğu zaman ders veren, yön veren özel bir insandı. Bu yönüyle kaybımızın büyük olduğunu biliyoruz.



Zaten dostları burada çok güzel ifade ettiler. Tiyatro sanatçısı, kitap yazarı, haberci, gazeteci… Her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de sıkı takipçisi ve aynı zamanda söylediklerinden gerçekten ders alan ve uyanan bir insan konumundaydık. Hayranıydım. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok değerli bir insanı kaybettik. O güçlü sesi bize iyi geliyordu. Farkındalığımızı ve elbette ki yapmamız gereken bir kısım hamlelere ışık tutmasıyla değerli bir insandı.

"Nur içinde yatsın"

Bizlere düşen böylesi kıymetli bir insanımızı, vatandaşımızı, aydınımızı, hemşerimizi, sesiyle, sözüyle, kalemiyle, ismiyle yaşatmak. Hep birlikte yaşatacağız. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın.

"Hakkında en son konuşması gereken kişinin ben olduğum ortaya çıktı"

Öte yandan sahneye son konuşmacı olarak Özgür Özel çıktı ve şöyle konuştu:

Benden önce konuşan herkesi dinleyince Metin Uca hakkında en son konuşması gereken kişinin ben olduğum ortaya çıktı, zaten. Ben 90’ların sonlarında; o muhteşem sabah haberleri ile güne başlamanın tadının, Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini çeken biri olarak bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk.

"Işıklar içinde uyusun"