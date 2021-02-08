Super Bowl nedir? 2021 Super Bowl şampiyonu kim oldu?

Super Bowl nedir? 2021 Super Bowl şampiyonu kim oldu?

Spor gündemini yakından takip eden vatandaşlar, ‘Super Bowl nedir?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Super Bowl nedir? 2021 Super Bowl şampiyonu kim oldu? İşte Super Bowl hakkında merak edilenler

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Super Bowl için geri sayım bugün sona erdi. ABD 'de yapılan şampiyonanın sonuçları ve kazananları araştırılmaya başlandı.

Milyonlarca kişinin takip ettiği mücadele sonrası, ‘Super Bowl nedir? 2021 Super Bowl şampiyonu kim oldu?' sorularının cevabı merak ediliyor.

Peki, Super Bowl nedir? 2021 Super Bowl şampiyonu kim oldu? İşte Super Bowl hakkında merak edilenler...

SUPER BOWL NEDİR?

ABD'de her yıl düzenlenmekte olan Super Bowl, Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl maçlarını belirtmek için oynandığı yıl yerine Roma rakamları kullanılır. Bu maç ile önceki yılın yaz aylarında başlamış olan sezon sonlanır.





SUPER BOWL KİM KAZANDI?

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen mücadelede Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs'i 31-9'luk skorla mağlup etti.

Ödülle ilgili konuşan Brady, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade etti ve "Takımımızın güveni tamdı. Bunun olacağını biliyordum." dedi.





BU YIL SUPER BOWL'DA KİMLER OYNADI?

Kansas City Chiefs, Super Bowl 55 için Tampa Bay Buccaneers ile karşı karşıya geldi. Pazar Şampiyonası sonuçları:

NFC Şampiyonası Maçı: (5) Tampa Bay Buccaneers, (1) Green Bay Packers

Final skoru: Buccaneers 31, Packers 26

AFC Şampiyonası Maçı: (1) Kansas City Chiefs (2) Buffalo Bills

Final skoru: Chiefs 38, Bills 24





TARAFTARLAR BU YIL SUPER BOWL'A KATILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle NFL, Super Bowl LV'deki hayranlar için nihai katılım sayısının 25.000 olduğunu açıkladı. Toplam katılım arasında, NFL tarafından ücretsiz Super Bowl biletleri verilen 7.500 aşılı sağlık çalışanı karşılaşmayı canlı izledi.







