Süper hızlı tren projesiyle İstanbul ve Ankara arası 80 dakikaya inecek İstanbul ve Ankara arasında süper hızlı tren projesine başlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 344 kilometrelik mesafenin yaklaşık 80 dakikada geçileceğini söyledi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin ulaşım alanında giriştiği dev projeler bir bir hayata geçiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı forumda yaptığı konuşmada Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir konumda yer aldığını söyledi.

Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye tam 4 saatte ulaşılabildiğini dile getiren Uraloğlu, "Burada 40 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla var ve 8,5 trilyon dolarlık da bir ticaret hacminden konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle stratejik bir konuma sahip olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Geçmişten beri tartışılan ama bugünlerde gündemde daha yoğun yer alan nakliye, ulaşım ve ticaret koridorlarına işaret ederek Türkiye'nin orta koridorun en önemli noktasında bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugün düşündüğümüz kalkınma yolunu hayata geçirmiş olsaydık Pekin'den çıkan bir yük Londra'ya sadece 26 günde ulaşabilecekti. Süveyş kanalından 35 günde ulaşabiliyor ama yaşanan sıkıntılardan dolayı bu Ümit Burnu'na ağırlıklı olarak dönmüş durumda ve yaklaşık 45 günde bu nakliye, ticaret gerçekleşebiliyor" şeklinde konuştu.

Irak ve diğer bölge ülkeleri ile yürüttükleri Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'yi demir yoluyla kat eden ve aynı zamanda Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki limanlara bağlanan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Uraloğlu, yıl içerisinde bu noktada önemli bir aşama kaydedeceklerini anlattı.

"İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon"

Uraloğlu, ülke olarak son 21 yılda ulaştırma ve haberleşme noktasında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını kaydederek, "Onun şimdiye kadar ki ağırlıklı bölümünü kara yollarına yaptık. Ancak bundan sonraki bölümünü daha çok demir yolları üzerine yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını dile getiren Uraloğlu, "Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanları da Avrupa'da ve dünyada sıralama ve kapasite noktasında büyük havalimanlarımız. İstanbul Havalimanı bizim göz bebeğimiz. Sadece geçen sene 78 milyon insanı ağırladı. Hedefimiz 200 milyon, onunla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Süper hızlı tren projesine başladık"

Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasında süper hızlı tren projesine başlandığını belirterek saatte 350 kilometre hıza sahip olacak projenin 344 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 80 dakikada geçeceğini söyledi.

Bu yıl projenin çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, "2028 yılına kadar bunun yapımına da başlamayı ümit ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrupa'ya ikinci demiryolu geçişini de yapmış olacağız. 120 kilometrelik bir demiryolu hattıyla orta koridorun kapasitesini çok net bir şekilde artırmış olacağız. İnşaatına, bu sene başlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına değinen Uraloğlu, "Uzayda bulunan uydularımız var. 2024 yılında kendi ürettiğimiz milli ve yerli uydumuzu Amerika'ya göndererek ve haziran ayında uzaya fırlatarak oradaki gücümüzü de artırmış olacağız" açıklamasını yaptı.