Süper Kupa finali krizi sonrası Ali Koç ilk kez canlı yayına çıktı! Siyasi rekabetin malzemesi oldu... Türk futbolunun Riyad'da yaşadığı krizden 6 gün sonra kameraların karşısına geçen Ali Koç'un zamanlaması manidar karşılandı.

ensonhaber.com

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesinde yaşadığı kriz küresel çapta yankı uyandırdı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da organize edilen final maçına saatler kala Mustafa Kemal Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmak isteyen takımların talebi karşılık bulmadı.

Bu ve beraberinde yaşanan sorunlar dolayısıyla maç iptal edildi.

Yaşanan olayı ardından açıklamaların art arda geldiği bir siyasi isim de Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu bu olay sonrasında Beşiktaş’ta gerçekleştirilen Barbaros Meydanı açılışını miting şovuna çevirmişti.

Durumu fırsata çevirmeye çalışan İmamoğlu, CHP'li her yönetici gibi Atatürk'ün arkasına sığınarak yerel seçimler öncesinde siyasi rant derdine düştü.

Ali Koç olay sonrasında ilk kez canlı yayında

Ayrıca CHP kanadında dün ise bir lansman gerçekleştirildi.

Lansmanın gerçekleştiği akşam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç futbol camiasında yaşanan kriz sonrasında ilk kez canlı yayına katıldı.

Ali Koç, burada olay sonrası ilk açıklamalarını aktardı.

"Siyasi rekabetin malzemesi haline getirildi"

Bu açıklamalarda dikkat çeken cümlelerin başında "Bu olay siyasi rekabetin malzemesi haline getirildi, özellikle muhalefet tarafından. Bu, iki kulübün haklı ve saygı duyulacak duruşuna büyük zarar verdi." geldi.

"Kırmızı çizgilerimiz var..."

İşte Ali Koç’un konuya dair ifadelerinden öne çıkanlar;

Kırmızı çizgilerimiz var. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk’süz bir Süper Kupa finalini kabul edemeyeceğimizi anlattık. Federasyon daha önce protokol yapmış ya, onun Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili görsellerini, şovlarını, ışıklı, levdi, bayraktı, tişörttü…. Onlara da saygı duyardık. Hepsini geri çekmişler. Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili hiçbir şey olmayacaktı.

"Spor bakanımız orta yolu bulmaya çalışıyor"

Masada Spor Bakanı, Dursun Özbek var. İki de bakanımın danışmanı var. İlerleyen saatlerde Sayın Kasapoğlu da dahil oldu. Spor bakanımız orta yolu bulmaya çalışıyor. Ben oturuyorum, sessizlik var. Sayın Başkan diyor ki, 'Bizde her şey yolunda. Programı anlattı. E niye bizi çağırdınız o zaman dedim. Diyorlar ki, sizin pankart ve tişört. Bizim pankartla derdimiz yok. Ama tişört olmazsa olmaz.

"Hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı'nın adı geçmedi"