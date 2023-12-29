Süper Kupa finali oynanacak mı? Uğur Dündar'dan peş peşe açıklamalar geldi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Suudi Arabistan'da oynanacak derbiyle ilgili önce Ali Koç'un maça çıkmama kararı aldığını söyledi. Dündar daha sonra yaptığı açıklamada, "TFF'nin girişimi sonucu maç öncesindeki seromonide İstiklâl Marşımız okunacak ve karşılaşma öyle başlayacak" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam Suudi Arabistan'da düzenlenen organizasyonla Süper Kupa'nın sahibi olmak için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya sayılı saatler kala Suudi yetkililerin milli marşımızın çalınmasına ve Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün yazılı olduğu pankarta karşı çıktıkları iddiası ortaya atıldı.

Ayrıca kulüplerin maç öncesi ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkmak istediği, Suudi Arabistan cephesinden buna da izin çıkmadığı öne sürüldü.

Suudi yetkililer, İstiklal Marşı ve Atatürk'ten rahatsız oldu iddissı

İddiaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde, İstiklal Marşı'nın okunacağı ve stada Türk bayrakları asılacağı bilgisi paylaşıldı.

Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

"Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız sahaya çıkmayız demişler"

Atatürk pankartıyla ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Tele1 canlı yayınına bağlandığı programda Fenerbahçe takımının maç öncesi yapılacak olan ısınma çalışmalarına ve maç önü ısınma antrenmanına Atatürk tişörtü ve maça da ‘Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh’ pankartı ile çıkma talebinin Suudi yönetimi tarafından reddedildiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Dündar, ”Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da o halde biz de sahaya çıkmayız demişler” ifadelerini kullandı.

"İstiklâl Marşımız okunacak ve karşılaşma öyle başlayacak"

Dündar canlı yayındaki sözlerinin ardından bu kez de tam tersi bir açıklama yaptı.

Açıklamaların ardından Uğur Dündar "Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali için Kulübümüzün ve Galatasaray'ın ortak duruşları ve TFF'nin girişimi sonucu maç öncesindeki seromonide İstiklâl Marşımız okunacak ve karşılaşma öyle başlayacak." açıklamasını yaptı.