Süper Kupa iptal edildi iddiası yalan çıktı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İHA

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 29 Aralık Cuma akşamı TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı.

Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp, mücadeleyi oynamama kararı almıştı.

Ortaya atılan iddia kısa sürede yalanlandı

Daha sonra yapılan düzenlemeyle finalin ileri bir tarihte yapılacağı duyurulmuştu.

Yaşananların ardından bugün, Süper Kupa Finali'nin iptal edildiği iddiası ortaya atıldı.

Kısa sürede yayılan iddianın ise asılsız olduğu ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılmasının planlandığını duyurdu.

"Nisan ayında yapılması planlanmaktadır"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Süper Kupa iptal edildi’ iddiaları doğru değildir. 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)