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Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2021 UEFA Süper Kupa maçı hakkında..

Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2021 UEFA Süper Kupa maçı hakkında..

UEFA tarafından düzenlenen ve kulüpler bazında oynanan UEFA Süper Kupa’nın nerede yapılacağı merak ediliyor. Peki Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? İşte detaylar..