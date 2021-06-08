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    Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2021 UEFA Süper Kupa maçı hakkında..

    UEFA tarafından düzenlenen ve kulüpler bazında oynanan UEFA Süper Kupa’nın nerede yapılacağı merak ediliyor. Peki Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 15:56
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    Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2021 UEFA Süper Kupa maçı hakkında..

    Chelsea ile Villarreal arasında oynanacak olan 2021 Süper Kupa maçının mücadelesinin İstanbul’da yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

    Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA) konuya ilişkin UEFA tarafından onaylandığını belirterek bir açıklama yayımladı.

    Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), konuya ilişkin UEFA tarafından onaylandığını belirterek bir açıklama yayımladı.

    Bu açıklamanın ardından ''Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak?'' soruları, futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

    Peki Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2021 UEFA Süper Kupa maçı hakkında yaşanan son gelişmeler...

    2021 UEFA SÜPER KUPA MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

    Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), 2021 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacaklarını duyurdu. IFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın 11 Ağustos'ta başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacağı belirtildi.

    Açıklamada, "Maçın İstanbul'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır." denildi.

    Süper kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2021 UEFA Süper Kupa maçı hakkında.. #1

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