Bakan Koca'nın maçların seyircili oynanacağını açıklamasının ardından, ligin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sporseverler, liglerle ilgili araştırma yaparak, tarihi öğrenmeye çalışıyor.

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son maçlarda şampiyonluğu kaybettiği Süper Lig, Sergen Yalçın'ın başında olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasıyla sona erdi.

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar buruk geçse de, transfer ve şampiyonluk yarışı ligi canlı tuttu.

Süper Lig ile ilgili bir müjde ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, maçların 1 Temmuz'dan itibaren seyircili oynanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi. Bu haber spor camiasında olumlu karşılanırken, bu açıklamanın üzerine gözler Süper Lig'in başlama tarihine çevrildi.

Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.