Süper Solucan Ay nedir, ne demek? Süper Solucan Ay ne zaman gerçekleşecek?

Süper Solucan Ay nedir, ne demek? Süper Solucan Ay ne zaman gerçekleşecek?

Ayın gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görüneceğini ifade eden 'Süper Solucan Ay' için geri sayım başladı. Peki, 2021 yılının en önemli gök olaylarından biri olan Süper Solucan Ay nedir?

'Super Worm Moon' olarak adlandırılan Süper Solucan Ay, yaklaşık üç gün sürecek ve gökyüzünde görsel bir şölen yaratacak.

Bu akşam çıplak gözle gökyüzüne bakan kişiler, Dünya'nın uydusu konumunda olan Ay'ın her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğuna şahit olacak.

Peki, Süper Solucan Ay nedir, ne demek? Mart ayında ilk ve tek olan dolunay esnasında neler yaşanıyor? İşte, Süper Solucan Ay hakkında merak edilenler..

SÜPER SOLUCAN AY NEDİR?

Normal bir dolunay görüntüsü ile kıyaslandığında yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görülmesi olayı 'Süper Solucan Ay' olarak adlandırılmaktadır.

NASA yöneticileri, ayın Dünya’ya olan yakınlığı nedeniyle bazı tanımlara göre bir “süper ay” olarak kabul edilebileceğini bildirdi.

SÜPER SOLUCAN AY NE ZAMAN?

Süper Solucan Ay, 28 Mart Pazar günü yani bugün gerçekleşecek ve Avrupa’da takip edilebilecek.

SÜPER SOLUCAN EN İYİ NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurları ya da Süper Ay gibi bir gökyüzü olayını net bir şekilde izlemek için şehir ışıklarından uzak bir noktada olup temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşulları gerekiyor.