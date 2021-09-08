Süper Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 18'inci yılında anılıyor

Halk arasında 'Süper Vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun, trafik kazasıyla vefat etmesinin üzerinden 18 yıl geçti.

Geçen yıllara rağmen hizmetleri ve karakteriyle halka kendini en çok sevdiren isimlerden biri olmayı başarak Süper Vali lakaplı Recep Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 18 yıl geçti.

Görevini yerine getirirken özeni ve halka temasıyla gönüllere taht kuran Recep Yazıcıoğlu'nun bürokraside benimsediği değerler, çalışkanlığı ve halka yakınlığı 18 yıldır unutulmadı.

ARDINDA HİZMET VE SEVGİ DOLU BİR HALK BIRAKTI

Tüm Türkiye'nin yalnızca geride bıraktığı iyilikleriyle tanıdığı Süper Vali Recep Yazıcıoğlu, Trabzon, Aydın, Erzincan gibi illerde görevini icra etti.

Bölge halklarının uzun süre mağdur edildiği alanlara kısa sürede önemli çözümler getiren Recep Yazıcıoğlu'ndan geriye, halkın sevgisi ve imza attığı işler kaldı.

HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ

2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı.

GÖREVE AYDIN'DA BAŞLADI

1968 yılında ilk görev yeri Aydın'a kaymakam vekili olarak atanan Yazıcıoğlu, kentin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevinde de bulundu.

1984 yılına gelindiğindeyse Tokat'a atanan Yazıcıoğlu, valilik görevine getirildi.

YILIN BÜROKRATI SEÇİLDİ

Türkiye'nin en genç valisi olarak anılan ve Tokat'ta 5 yıl valilik yapan Yazıcıoğlu, imza attığı başarılı işlerle "Yılın Bürokratı" seçildi.

1989'da Aydın'a vali olarak atanan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti.

ERZİNCAN'DAKİ DEPREMDE DE GÖREVİ BAŞINDAYDI

Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşın yaralarını sarmasında büyük emek harcadı.

Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına önayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

Recep Yazıcıoğlu tevazusu VİDEO-ARŞİV

CENAZESİNE ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi.

Yazıcıoğlu, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. Vali Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Görev yaptığı illerde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan Yazıcıoğlu'nun cenazesine on binlerce kişi katıldı.

TRAFİK KAZASI İÇİN SÖYLENEN SUİKAST İDDİALARI HİÇ BİTMEDİ

Tokat Valisi olarak atandığında, henüz 36 yaşında olan ve Türkiye'nin en genç valisi olayı başaran Recep Yazıcıoğlu Denizli Valisi olduğunda, şehirdeki uranyum rezervlerini Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için 'bir trafik kazasında' ölmüş ya da öldürülmüştü. Yazıcıoğlu, arabasının takla atması sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'nün, Anadolu'daki en güçlü olduğu il olan Denizli'de, ilk FETÖ iddianamesini yazan başsavcının trafik kazasında hayatını kaybetmesi, Recep Yazıcıoğlu olayında olduğu gibi suikast şüphesini artırıyor.

YAZICIOĞLU'NDAN BÜROKRASİ DERSİ

Vali Yazıcıoğlu'nun, yıllar önce söylediği şu sözler ise adeta bugüne ışık tutuyor:

"Bürokrasi hastalığı; işi yokuşa sürmekten zevk alma, haz almadır. Bunun çok çeşitli örnekleri vardır. Öyle başladık bu işe, sonra el yordamıyla öğrendik. Birgün birisi eli cebinde langur lungur 'çıkar elini cebinden' dedim. 'Biz Almanya'da dairelere böyle giriyoruz.' diye karşılık verdi. 'Burası Almanya mı? Çıkar elini cebinden.' dedim. Sonra düşündüm; demek ki Almanya'da insanlara askerlik yaptırmak mı gibi bir ihtiyaç yok. Adam işini görüyor, işi görülüyor. Bizde öyle değil. Otur, kalk oturma, hiza, istikamet, emir, komuta. Bu komplekstir, aşağılık duygusunu tatmin etmektir. Bu çok büyük adamlarda da görülür. İnekler, develer, öküzler kesilir. Davullar, zurnalar çalınır. Bir faciadır. Geri kalmış ülkelerde görülür. Batı ülkelerinde böyle adam karşılanmaz. Tabii bu değişecek."