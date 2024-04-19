Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti: Para karşılığı birlikte oluyordu Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasının ardından anne Suphiye Orancı sessizliğini korurken o dönem yaşananlar bir bir ortaya çıkıyor. Orancı'nın cezaevi arkadaşı, "Babalarının haberi olmadan çocukları yapıyordu. Adam git ona hamile kal demiyordu" dedi.

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Türkiye bu ilişki ağını konuşuyor...

Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Evlatlık alındı

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya katıldı.

Anlı'ya seslenen Nebioğlu, "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona" ifadelerini kullandı.

Her geçen gün yeni ayrıntı

Almanya'da yaşadığı öğrenilen Suphiye Orancı ile ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Adını Sofia olarak değiştiren Suphiye Orancı'nın 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı.

Cezaevi arkadaşından dikkat çeken açıklamalar

Suphiye Orancı'nın cezaevinden arkadaşı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Para karşılığı birlikte oluyordu"

Kendi annesinin Suphiye Orancı'yı bu yola sürüklediğini ifade eden cezaevi arkadaşı, "Babalarının haberi olmadan çocukları yapıyordu. Adam git ona hamile kal demiyordu. Annen sadece sanatçılarla değil futbolcularla da birlikte oluyordu. Annenin hayatı farklı bir şekildeydi. Annen bu insanlar ücret karşılığı çıkıyordu." dedi.

"İkizlerin Metin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti"

O dönemde cezaevindeyken çocukların Metin Akpınar'dan olduğunu bana söylediğini ifade eden kadın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Ben Sofi'yi 88 - 89 yılında bir ay cezaevine girdim. Ben Ankaralıyım, annesinin Ankara'da olduğunu, annesi yüzünden bu cezaevlerine girdiğini anlatıyordu. İkizlerinin olduğunu ve Metin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti. "İki tane daha çocuğum var" demişti. Ancak bir tanesini de o Yeşilçam'dan artist olandan olduğunu söylemişti. Ama büyük olanı mı ortanca olanı mı bilmiyorum.

"Annen o dönemde sanatçılarla değil futbolcularla da çıkıyordu"

Cezaevinden çıktıktan sonra görüştük tekrar. Ama Sofi hanımın çok değişik bir hayatı vardı. Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye bahsediyordu, futbolcuları ayarlıyormuş onlarla çıkıyormuş. Çok ilginç bir hayatı vardı. Anneniz sizler için gözyaşı döktü, hatta sizi yuvaya verdiklerinde beraberdik. "Çocuklarım elimden kaydı gitti, mahvoldum" diyordu Annen cezaevinde el işleri yapıyordu, "Çocuklarım Antalya'da" diyordu. Anneni kimse bir şeye zorlamıyordu. Annen ne yapıyorsa kendi isteğiyle yapıyordu. Annen o dönemde sanatçılarla değil futbolcularla da çıkıyordu.

Yıllar sonra ortaya çıkan mektup

Kendisi hakkında yapılan haber üzerine bir gazeteciye mektup yazan anne Suphiye'nin neden çocukları ile ilgilenemediği ortaya çıktı.

Mektupta Suphiye Orancı'nın, "Yurt müdürüne söyleyin, benim evlatlık verilecek çocuklarım yok! Kızlarımı geldiğim zaman orada görmek istiyorum. Onlar öksüz değil, anneleri var" diyerek elbet bir gün cezaevinden çıkacağını ve kızlarına kavuşmak istediğini yazdığını anlattı.

Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses filminde oynadığı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden anneannesinin sır küpü olduğunu belirten Duygu Nebioğlu, annesinin anneannesi tarafından ajanslara götürüldüğünü, İbrahim Tatlıses'in filminde oynadığını belirtti.

Annesi ve babasının tanışma hikayesi sorusuna yanıt veren Duygu Nebioğlu, ikilinin geçmişinin bir trafik kazasına dayandığını söyledi.