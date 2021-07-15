15 Temmuz gecesi vatanı için canını ortaya koyan şehitlerimiz için yayınlanan görüntüler, izleyenleri duygulandırıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçti.

O gece yaşananlar hala hafızalarda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatan sevdalıları, milli iradeye sahip çıktı. Vatanını, hain emelleri için işgale kalkanlara karşı koruyanlar bu uğurda şehitlik mertebesine ulaştı.

İhanet gecesinde 251 şehit verdik. Yaşanan olaylarda 2 bin 703 kişi de yaralandı.

Sur Yapı, 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz için hazırlanan görüntüleri paylaştı.

Videoda, "İsimlerinizi biliyoruz, yaptığınız fedakarlıkları biliyoruz. Değerini biliyoruz 15 Temmuz'un. Çünkü Türkiye'nin değerini biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sur Yapı, 15 Temmuz şehitlerini andı VİDEO

ALTAN ELMAS: CESUR MİLLETİMİZ KUTLU DİRENİŞ ÖYKÜMÜZÜ YAZDI

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas da 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

O gece darbecilere karşı meydana inen isimlerden biri olan Altan Elmas, "Beş yıl önce yaşanan ve unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde cesur milletimiz gerçek kutlu direniş öykümüzü yazdı. Ülkece tek vücut olarak büyük bir sınav verdik. Aziz milletimizin korkusuzca tankların önüne yattığı, göğsünü kurşunlara siper ettiği gecede milli irademiz ve geleceğimiz şer odaklarının hedefindeydi.





"15 TEMMUZ BİR DİRENİŞ DESTANIDIR"

15 Temmuz bir direniş destanıdır; tüm cihana kötülük karşısında her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Sabah güneş yeniden doğduğunda iş yerlerinin kapıları sonuna kadar aralandı. Çiftçiler toprağı çapaladı. Fabrikalarda üretim hız kesmedi. Firma olarak bizde satış ofislerimizi açtık, şantiyelerimizi devam ettirdik. Meydanlar şuurlu kitlelerce dolup taştı. Yılmadığımızı, yıldıramayacaklarını gösterdik. Asla unutmamak gerekiyor ki ‘birlik’, güzel ülkemizin anahtarıdır, bizi tanımlayan kusursuz bir değerdir." ifadelerini kullandı.