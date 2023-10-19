Sur Yapı'dan Gazze'ye destek mesajı: Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın yanındayız

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İsrail'in, Filistin halkına yönelik insanlık dışı politikaları devam ediyor.

Orantısız güç kullanan İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde açık bir katliama başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Son olarak İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Dünya tek yürek oldu

Yapılan bu vahşet sonrası sağduyulu insanlar tek yürek oldu.

Siyasetten sanata, iş dünyasından spora birçok kesimden Filistin ve Gazze'ye destek mesajı geldi.

Sur Yapı'dan Gazze'ye destek

Bu destek mesajlarına Sur Yapı da kayıtsız kalmadı.

"Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın yanındayız"

Sur Yapı'dan yapılan açıklamada, "Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

"Dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail vahşetini lanetliyoruz"

Sur Yapı'dan paylaşılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

Gazze’de masum insanları, çocukları ve hastaneleri hedef alarak tüm dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail vahşetini lanetliyoruz.



Tarihte benzeri olmayan bu katliamın ve insanlık suçunun hiçbir mazereti olamaz. Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın yanındayız. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.