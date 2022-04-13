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    Süresiz nafaka beklentileri: Çözüm nasıl olmalı

    Bakan Bozdağ, süresiz nafaka sorununun çözümü için zamana ihtiyaç duyulduğunu, öncelikleri arasında olmadığını belirtti. SNM Platformu Başkanı İlhan Ergincan, Bozdağ’ın açıklamalarını değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 11:34
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    Süresiz nafaka beklentileri: Çözüm nasıl olmalı

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında süresiz nafakaya yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    “Türkiye’nin böyle bir sorunu var.” diyen Bakan Bozdağ, bu soruna ilişkin bakanlık kanadından çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

    Çözüm için zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken Bozdağ, “Şu anki önceliklerimiz arasında bu soruna ilişkin adım atmak yok. Önceliklerimiz arasında yok.” ifadelerini kullandı.

    “Çözüm önerileri de var, onlar da somuta dönmüş durumda”

    Bakan Bozdağ, açıklamalarında şu ifadeleri kaydetti:

    "Bir ay evlilikte ömür boyu nafakayı adil de doğru da hiç görmedim, görmüyorum da. Bunun adil olması ve hakkaniyete uygun olması son derece önemlidir. Bu konularda bakanlığın hazırlığı var, o hazırlıklar sürüyor, çözüm önerileri de var, onlar da somuta dönmüş durumda ama bu adımın zamanlaması konusunda zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bir gün evli kalana ömür boyu nafakayı benim vicdanım da kimsenin vicdanı da kabul etmez. Bunu haklı gören biri olduğunu da zannetmiyorum."

    Süresiz nafaka beklentileri: Çözüm nasıl olmalı? Video

    Sorunun bakanlığın öncelikleri arasında olmamasını ve çözüm gereken somut önerileri, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, Ensonhaber.com’a değerlendirdi.

    Ergincan’ın çözüm önerilerinde, kadının maddi ve mesleki anlamda güçlendirilmesine yönelik ifadeleri öne çıktı.

    Süresiz nafaka beklentileri: Çözüm nasıl olmalı #1


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