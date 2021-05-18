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    Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

    Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen "Onur Operasyonu" görüntülerini yayınladı.
    • AA
    • 18.05.2021 - 11:00
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    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Suriye açıklarında "Onur Operasyonu" gerçekleştirdi.

    Uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    NEFES KESEN OPERASYON

    Nefes kesen operasyonun görüntüleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.

    Operasyonun detaylarını da Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy anlattı.

    1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonun görüntüleri VİDEO

    Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi #1

    Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi #2

    Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi #3

    Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi #4

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