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- Suriye açıklarındaki 'Onur Operasyonu'nda 6 tutuklama
Suriye açıklarındaki 'Onur Operasyonu'nda 6 tutuklama
Uluslararası sularda gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği gemi operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıs, Mersin'de tutuklandı.
- AA
- 20.05.2021 - 17:40
- Güncelleme : 20.05.2021 - 18:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Onur Operasyonu" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonun görüntüleri