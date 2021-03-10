Suriye altını uyarısı: Suriye altını nedir, nasıl anlaşılır?

Türkiye'de altın fiyatlarının artmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, çakma altın olan Suriye altınına yöneldi. Bunun üzerine Suriye altını nedir, nasıl anlaşılır? sorusu gündeme geldi.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte uzun zamandır ertelenen düğünlerin de başlaması bekleniyor. Düğünlerde altın takma geleneğinden dolayı altın satışlarında da artış yaşanıyor. Bu kapsamda özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan 'Suriye altını' olarak bilinen düşük ayarlı altın (21 ayar) konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Genellikle düğünlerde hediye olarak takılan Suriye altınını, ilk bakışta anlamak oldukça zor. Suriye altınının düşük ayarlı olduğu kuyumcuda ortaya çıkıyor.

Peki, Suriye altını nedir, nasıl anlaşılır? İşte, Suriye altınını anlamanın yolu..

SURİYE ALTINI NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Genellikle Ortadoğu'daki insanların tercih ettiği 21 ayar altınlar, Suriyelilerin Türkiye'de nüfuslarının artması ve kendi mağazalarını açmasıyla çoğaldı.

Öncelikle gözle ayırt etmenin mümkün olmadığı Suriye altınını anlayabilmek için kolyenin klips kısmına bakmak gerekiyor. Altının üzerinde özellikle klips kısımlarında damga ve patent yazıları yer alıyor. Bu damga ve patentte 21 ayar olduğu zaman 875, 22 ayar olduğu zaman 916 yazıyor ya da arapça bir ibare yer alıyor.

Bunun yanı sıra Suriye altınını ayırt etmekte önemli bir kriter de fiyat aralığı. Darphane altını ve Suriye altını kullanılarak yapılmış aynı model iki kolye arasında yaklaşık 1000 TL’lik bir fiyat farkı bulunuyor.