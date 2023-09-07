Suriye: Arap ülkeleri Türk ordusunun Suriye’deki müdahalesine karşı durmalı Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Arap ülkelerine Türkiye'yi şikayet ederek "Suriye’deki Türk ordusunun müdahalesine karşı durmalı" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Türkiye, yakın ve uzak komşularıyla yeni bir dönemin kapısını araladı.

911 kilometrelik sınırın paylaşıldığı Suriye ile normalleşme adımları kapsamında Türkiye kapsamlı adımlar atmayı sürdürüyor.

Son dönemde normalleşme adımlarının atılmaya çalışıldığı Ankara-Şam hattından, tansiyonu yükselten söylemler geldi.

Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar

Son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğine dair iddialar konuşulurken, bugün Şam yönetimi Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarda bulundu.

Esad’ın en güvendiği isimlerin başında gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, açıklamalarda bulundu.

Arap ülkelerine seslendi

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği Konseyi’nin bakanlar seviyesindeki toplantısına katılan Mikdad, Arap ülkelerini adeta Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalıştı.

Daha önce bölgedeki Türk askerlerini eleştiren ifadeler kullanan Mikdad, "Arap ülkeleri birçok ortak zorlukla karşılaşıyor. Buna iç işlerine karışma, askeri saldırılar, yabancı işgalci güçlerin topraklarında olması, artan terörizm ve yoksulluk." dedi.

"Arap ülkeleri Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmeli"

Suriye’nin resmi haber ajansı Sana’nın aktardığı haberde, Mikdad, Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini de söyledi.

Arap Birliği’nin diyalog, karşılıklı saygı ve şeffaflık üzerinden bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Mikdad, "Arap ülkelerinin krizlerinin yabancı ülkelerinin müdahalesi olmadan çözülmeli ve Suriye’deki Türk ordusunun müdahalesine karşı durmalı." dedi.

Türk askerinin Suriye'den çekilmesini istedi

Mikdad, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasının tek yolunun Türk askerinin bölgeden çekilmek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya dönüşü gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye rejiminden olumlu bir yaklaşım gelmediğini söylemişti.