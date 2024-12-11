Suriye Başbakanı El-Beşir'den yurt dışındakilere çağrı: Ülkeye geri dönün

İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte yeni bir döneme girildi.

Bu kapsamda Muhammed El-Beşir, Suriye'nin geçici başbakanı oldu.

Suriye'nin geçici başbakanı Muhammed El-Beşir, ülkedeki duruma ilişkin İtalyan medyasına röportaj verdi.

Başbakan El-Beşir ekonomik duruma ilişkin, “Kasada çok az ya da hiç değeri olmayan sadece Suriye lirası var. Hiç dövizimiz yok, kredi ve tahvillere gelince, hala veri topluyoruz. Yani mali açıdan çok kötüyüz. Sadece Mart 2025'e kadar kalacağız. Borç çok büyük, zorluklar devasa ama başarılı olduğumuz İdlib deneyimimiz var. Suriye'yi geliştirebiliriz. Zaman alacak ama oraya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

SURİYE ARTIK GURURUNU VE ONURUNU KAZANDI: GERİ DÖNÜN...

El-Beşir, 1 Mart'a kadar görev yapacak geçici hükümetinin 3 hedefine değinerek, “Birincisi, Suriye'nin tüm şehirlerinde güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesidir. İnsanlar adaletsizlik ve zulümden bitap düşmüş durumda. İnsanların işlerine ve normal yaşamlarına dönebilmeleri için devlet otoritesi yeniden tesis edilmelidir. İkincisi, yurt dışında bulunan milyonlarca Suriyelinin geri getirilmesi. Onların beşeri sermayesi, deneyimleri ülkenin gelişmesini sağlayacaktır. Yurt dışındaki tüm Suriyelilere çağrım: Suriye artık gururunu ve onurunu kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün. Yeniden inşa etmeliyiz, yeniden doğmalıyız ve herkesin yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"HALEP, HAMA VE ŞAM'A GİRDİĞİMİZDE SURİYELİLER KARANLIK İÇİNDE YAŞIYORDU"

Üçüncü hedeflerinin stratejik planlama olduğunu aktaran Başbakan El-Beşir, "Suriyeliler elektrik, ekmek, su gibi temel hizmetlerin güvencesizliği ile yaşayamaz. Biz bir geçiş hükümetiyiz ama bu konuda çalışmaya başlamalıyız. Halep, Hama ve Şam'a girdiğimizde Suriyeliler çifte karanlık içinde yaşıyordu, rejimin karanlığı ve elektrik kesintilerinin yol açtığı karanlık. Bu kesinlikle kabul edilemez" şeklinde konuştu.

HİÇBİR MEZHEPLE SORUNUMUZ YOK: GARANTİ ALTINA ALACAĞIZ

El-Beşir, "Suriye'deki tüm halkların ve tüm mezheplerin haklarını garanti altına alacağız" dedi.

Hükümetin dış politikasına değinen El-Beşir, "Kana susamış Esad rejiminden uzak duran hiçbir devletle, partiyle, mezheple hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.