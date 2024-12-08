Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali: Hükümeti devretmeye hazırım

ANKA

Suriye'de 61 yıldır hüküm süren Baas rejimi, çöktü.

13 yıldır Suriye Lideri Beşar Esad'a karşı savaşan muhalifler, dün gece saatlerinde Humus kentini ele geçirdikten kısa bir süre sonra, Şam'ın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Muhaliflerin Esad rejiminin bittiğini duyurmasıyla, yurtdışındaki vatandaşlara ülkenize geri dönün çağrısı yapıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdulrahman, Esad’ın Şam’dan ayrıldığını doğrulayarak, "Esad dün akşam saat 22.00'de Şam'dan ayrıldı. Ordu Komutanlığı subaylarına ve askerlerine 'yönetimin' çöküşü konusunda bilgi verdi" dedi.

"ŞAM ARTIK ESAD'SIZ"

Suriye'nin yurt dışındaki ana muhalefet grubunun başkanı Hadi el-Bahra Suriyeli de dün Şam'ın artık "Beşar Esad'sız" olduğunu ilan etti.

Suriye'de yıllardır süren savaşta Esad'ın başlıca destekçisi olan İran'ın devlet televizyon kanalı da Esad'ın başkentten ayrıldığını bildirdi.

"HÜKÜMETİ DEVRETMEYE HAZIRIM"

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, yönetimin devamlılığını desteklemeye ve Suriye halkı tarafından seçilecek herhangi bir liderle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Celali, hükümetin görevlerini bir geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu söyledi. Celali bir video açıklamasında "Evimdeyim ve ayrılmadım, bunun nedeni bu ülkeye olan aidiyetimdir" dedi. Sabah işine devam etmek üzere ofisine gideceğini söyleyen Celili, Suriye vatandaşlarına kamu mallarına zarar vermemeleri çağrısında bulundu. Celali, Esad'ın ülkeyi terk ettiğine dair haberlere değinmedi.

"ŞAM ESAD'DAN KURTULDU"

Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) başını çektiği Esad yönetimine muhalifler ise, Şam'a ulaşmadan birkaç saat önce sadece bir gün süren çatışmaların ardından kilit şehir Humus'un kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini duyurdu.

Humus'un düşmesi muhaliflere, Suriye'nin stratejik merkezini ve önemli bir karayolu kavşağını kontrol etme imkanı verirken, Şam'ı Esad'ın Alevi mezhebinin kalesi olan ve Rus müttefiklerinin bir deniz üssü ve hava üssüne sahip olduğu kıyı bölgesinden kopardı. "Şam'ın artık Esad'dan kurtulduğunu" söyleyen muhalifler, "Mahkumlarımızın serbest bırakılması, zincirlerinin çözülmesi ve Sednaya hapishanesindeki adaletsizlik döneminin sona ermesi haberini Suriye halkıyla birlikte kutluyoruz" dedi.