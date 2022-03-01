Suriye: Batı, Zelenskiy'i piyon olarak kullanıyor

Zelenskiy’nin Rusya'ya karşı piyon olarak kullanıldığını söyleyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Caferi, Batı’nın Rusya’ya zarar vermek için nazileri bile silahlandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ıncı güne girildi.

Tüm dünyadan Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ederken, Putin'i destekleyen ülkeler de yok değil.

Bunlardan birisi de yıllardır Putin'in piyonluğunu üstlenen Esad rejimi.

"RUSYA'YA KARŞI NAZİLERİ BİLE SİLAHLANDIRIRLAR"

Savaşın başından beri Rusya yanlısı açıklamalarda bulunan Esad rejimi, şimdi de Zelenskiy'i Batı'nın kuklası olmakla suçladı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya zarar vermek için Nazileri bile silahlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

"ZELENSKİY, POLİTİKACI DEĞİL SİYASİ BİR PİYON"

Caferi verdiği demeçte, Zelenskiy'nin bir politikacı olmadığını, Batı'nın kendi siyasi figürünü yarattığını ve onu stratejik çıkarları için bir piyon olarak kullandığını savundu.