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Haber Merkezi

Suriye'de Esad sonrası yeni dönem başlarken süreç içinde Suriye'deki birliğin sağlanması için yeni adımlar atılmaya da devam ediyor...

Geçtiğimiz gün Suriye hükümeti, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile anlaştı.

Yapılan anlaşmada Suriye topraklarında bütünlük sağlandı.

Bu anlaşmanın ardından bugün de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'de Dürzi liderlerle bir araya geldi

Şara'nın, Süveyda Bölge Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle yaptığı görüşmede, tüm Dürzi kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandı.

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"TAM ENTEGRASYON"

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA görüşmelere dair detaylara yer verdi.

SANA'da yer alan haberde, şu ifadelere yer verildi:

Suveyda Valiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, katılımcıların önemli ulusal ve yerel konular hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.



Görüşmede ayrıca, Suriye tarihinin bu tarihi aşamasının, özgür Suriyelilerin, zorlu bölgesel ve uluslararası koşullara ve Suriye'nin, topraklarının ve halkının birliğine karşı oynanan oyunlara rağmen, adaletin, hukukun ve Suriye halkının tüm kesimlerinin adil temsilinin hüküm sürdüğü bir vatan özlemi içinde olduğu önemi vurgulandı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Suveyda Valiliği de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşüldüğünü bildirdi.

Yapılan görüşmelerde, tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma, Süveyda'daki güvenlik birimlerinin Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasını öngörüyor.



⁠Anlaşmaya göre, yerel polis memurları Süveyda halkından olacak.



⁠Anlaşma, Suriye hükümetinin Süveyda'dan olma zorunluluğu olmaksızın bir vali ve polis şefi atamasına izin veriyor.

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YENİ SURİYE BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürziler, göndere Suriye'nin yeni bayrağını çekti.

Bu hamle, Şara'nın Dürzi liderlerle yaptığı görüşmenin akabinde geldi.