Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli'nin geri gönderilmesini kabul etmedi

Yüz binlerce Suriyeli'nin ülkelerini terk etmelerine neden olan Esad rejimi, Suriye'ye dönmek isteyen 1 milyon vatandaşını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yıllarca süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Çevre ülkelere ve Avrupa'ya göç eden Suriyelilerin büyük bir bölümü de Türkiye'ye geldi.

Türkiye'nin Suriyelilere alt yapı, barınma gibi temel ihtiyaçları kapsayan desteklerinin ardından 1 milyon Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere geri gönderilecekleri belirtilmişti.

Suriye vatandaşlarını kabul etmiyor

Konya ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan olumsuz cevap geldi. Bakanlık, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı.

Sömürgecilik iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının "Suriye'ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu" açığa çıkardığını ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları

Erdoğan, mayıs ayı başlarında "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını söylemişti.

Erdoğan'a göre, 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.