Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
471.944
-2.84%
BTXN Coin
13.12
-0.68%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli'nin geri gönderilmesini kabul etmedi

    Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli'nin geri gönderilmesini kabul etmedi

    Yüz binlerce Suriyeli'nin ülkelerini terk etmelerine neden olan Esad rejimi, Suriye'ye dönmek isteyen 1 milyon vatandaşını kabul etmeyeceğini açıkladı.
    • 21.05.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yıllarca süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

    Çevre ülkelere ve Avrupa'ya göç eden Suriyelilerin büyük bir bölümü de Türkiye'ye geldi.

    Türkiye'nin Suriyelilere alt yapı, barınma gibi temel ihtiyaçları kapsayan desteklerinin ardından 1 milyon Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere geri gönderilecekleri belirtilmişti.

    Suriye vatandaşlarını kabul etmiyor

    Konya ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan olumsuz cevap geldi. Bakanlık, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

    Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli nin geri gönderilmesini kabul etmedi #1

    Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı

    Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı.

    Sömürgecilik iddiası

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının "Suriye'ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu" açığa çıkardığını ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik." şeklinde konuştu.

    Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli nin geri gönderilmesini kabul etmedi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları

    Erdoğan, mayıs ayı başlarında "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz." açıklaması yapmıştı.

    Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını söylemişti.

    Erdoğan'a göre, 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu
    Magazin

    Gülşen, Bursalı hayranlarıyla buluştu

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Bursa'da DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı
    3. Sayfa

    Bursa'da DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Görüş Bildir