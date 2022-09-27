Suriye Dışişleri Bakanı'ndan geri dönün çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, savaş nedeniyle Suriye'den kaçan mültecilere ülkelerine geri dönün çağrısında bulundu.

Türkiye, Suriye'de siyasi çözümü işaret etti.

Türkiye, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası büyük bir göç yükü altına girdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik düzenlenen operasyonlarla, Suriye sınırında bir terör koridoru oluşmasına izin verilmedi.

Bu süreçler yaşanırken iç savaşın 11'nci yılında Türkiye ve Suriye arasında diplomatik seviyede görüşmeler başladı.

Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Son olarak ise geçtiğimiz günlerde İngiliz haber ajansı Reuters, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, son birkaç hafta içinde Şam’da Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

Tüm bu süreç devam ederken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu.

"Türkiye ile ilişkiler kurmaya hazırız"

Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye ile her zaman iyi ve normal ilişkiler kurmaya hazırız diyerek, "2009-2010 arasında Türkiye ile ilişkiler mükemmeldi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için bazen çıkarlarımıza uymayan adımlar bile attık, fedakarlık yaptık." dedi.

Suriyelilere geri dönün çağrısı

Faysal Mikdad, yerinden edilen ve göç eden Suriyelilere seslenerek, ülkelerine "geri dönmeleri" için çağrıda bulundu.

Beşar Esad da geri dönün çağrısında bulunmuştu

Beşar Esad da savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan Suriyelilere evinize geri dönün çağrısında bulunmuştu. Esad, "Geri dönme çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullanmıştı.