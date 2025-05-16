Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ve ABD'ye teşekkür

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren üçlü görüşme son derece samimi ve yapıcı geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çevrimiçi olarak katıldığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede gündeme gelen konuların detayları ele alındı.

FİDAN: SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİN DOĞRU YÖNDE DEVAM ETMESİ SAĞLANMALI

Fidan, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamak istediğini belirterek Suriye'deki gelişmelerin doğru yönde devam etmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle ABD'nin Suriye yönetimiyle angajmanını sürdürmesinin önemine vurgu yapan Fidan, Suriye yönetiminin bölgesinde herhangi bir tehdit oluşturmak istemediğini kaydetti, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadele konusunda kararlı olduğunu belirterek bu mücadeleyi güçlendirmek için kalan kapasitelerinin hedef alınmamasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin kitle imha silahlarının imhası için ciddi çaba harcadığını kaydeden Fidan, Türkiye'nin bu yönde elinden gelen çabayı göstermeye devam edeceğini vurguladı.

TÜRKİYE VE ABD'YE TEŞEKKÜR

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Antalya’daki üçlü toplantı sonrası sosyal medya hesbından paylaşımda bulundu.

ABD ile ilişkilerin stratejik düzeyde geliştirilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Şeybani, şunları söyledi:

Bugün halkımızın çıkarlarına hizmet eden, bölgesel ve uluslararası alandaki varlığımızı güçlendiren ileri düzeyde stratejik ilişkilerin inşası yönünde ABD ile önemli bir temel attık.

Şeybani, paylaşımında, "Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio'ya gerçekleştirdiğimiz verimli ve yapıcı toplantı için içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.