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ANKA

Suriye'de muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile Şam'ın ele geçirilmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de yeni bir döneme girildi...

Esad'ın devrilmesi sonrası birçok vahşet gün yüzüne çıkarken Suriye halkı yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriyeliler yılbaşı için hazırlığa başlarken, Suriye'deki geçiş hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Yaşanan gelişmede, Suriye'yi fiilen yöneten Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) kontrolündeki Suriye’nin geçiş hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti.

Karar kentte sevinçle karşılanırken, Şam sokaklarında ise yılbaşı süsleme çalışmaları sürüyor.

DEVLET DAİRELERİ KAPALI OLACAK

Öte yandan hükümet tarafından alınan bir diğer kararda, devlet dairelerinin 25-26 Aralık tarihlerinde kapalı olacağı bildirildi.

Noel kutlamaları kapsamında yaklaşık 1 ay önce yoğun çatışmaların yaşandığı noktalar ise yerini Noel pazarlarına bıraktı.

SURİYE'DE NOEL HEYECANI

Suriye'de yüzler gülüyor..

Noel kutlamaları kapsamında şehirlerdeki caddeler ve meydanlar ışıklarla donatılırken, Noel ağaçları rengarenk süslerle aydınlatıldı.

Diğer yandan kutlamaların başladığı bölgelerde bando takımları sokaklara çıkarak keyifli melodiler eşliğinde halkı selamladı.

Ayrıca, pazarlar kurulunca Şamlılar da yeni yıl coşkusunu burada kutlamaya başladı.