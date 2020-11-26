Suriye'ye geri dönerim diyen mültecilerin sayısı yüzde 6

Türkiye'de yaşan Suriyelilere yapılan bir araştırmada, ‘Suriye'ye dönmeyi planlamıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 94 çıktı.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda Türkiye’de yaşayan mülteciler üzerinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının düşüncelerini aktardı.

Türkiye’de yüzde 90 oranında Türk vatandaşının Suriyelilerin geri dönmeyeceğine yönelik inancını dile getirdiğini söyleyen Erdoğan, Suriye kökenlilerin Türkiye’de mutlu olma oranının da gittikçe artığını söyledi.

Erdoğan’ın, “Suriyeliler Barometresi” araştırması kapsamında komisyona aktardığı tespitler şöyle:

SURİYELİLERİN YÜZDE 94'Ü GİTMEM DİYOR

Suriyelilere 2017’de dedik ki “Suriye’ye dönme konusunda ne düşünüyorsunuz?” “Hiçbir şekilde dönmem, ne olursa olsun dönmem” diyenlerin oranı yüzde 16.7’ydi, iki senede bu oran yüzde 51.8’e çıktı. “Geri dönmeyi planlıyorum” diyenlerin oranı yüzde 6.8.

TÜRK VATANDAŞLARININ YÜZDE 90'I SURİYELİLER GİTMEZ DİYOR

Türk toplumunun artık yüzde 90’ı Suriyelilerin en az yarısının Türkiye’de kalacağına inanıyor.





NEREDE YAŞASINLAR?

“Peki nerede yaşasınlar?” diye sorduğumuzda, “Güvenli bölgeye gönderelim, onlara ayrı şehir yapalım, geri gönderelim” gibi gayet izolasyona yönelik bir şey var.

2015’ten beri bunu bağır bağır söylüyorum, Suriyeliler bir yere gitmeyecek. Bu işin artık geri dönülemez olduğunu düşünüyorum sosyolojik bakımdan.

SURİYELİLER YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Türk toplumunda her geçen gün endişe, korku, hatta nefret artıyor, her geçen gün rahatsızlık üst düzeye çıkıyor. Önceden mağdur olan Suriyeliler şimdi yük olarak görülüyor.

SOSYAL MESAFE AÇILDI

Suriyelilerle kültürel olarak aynı olmadığımızı söyleyenlerin, ‘benzemiyoruz’ diyenlerin oranı yüzde 82’ye çıktı. Her geçen gün Suriyelilerle sosyal mesafe açılıyor.

SURİYELİLER MUTLU

Eskiden eksi 36’ydı şimdi eksi 51’e çıktı. Türk toplumunda böyle bir negatif kaçış varken Suriyelilerin mutluluklarının artığını görüyoruz. İki toplum arasında bir asimetrik geçiş var, bunun ileride ciddi bir sosyal gettolar oluşturma riski yüksek.

(Prof. Dr. Murat Erdoğan)

