İHA

Suriye Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Suriye'de özellikle İran'ın desteğiyle varlığını sürdüren 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıl süren Esad yönetiminin ardından göreve gelen Şara, Türkiye'yi ikinci yurt dışı ziyareti olarak tercih etti, Erdoğan ile samimi görüntüler verdi.

ZİYARET SURİYELİLERİ MEMNUN ETTİ

Bu gelişme Suriye halkını sevindirirken Şara'nın yanı sıra Suriye halkı da Erdoğan'ı ülkelerine davet etti.

Gerçekleşen ziyaretin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Zeynal Ali, "Türkiye'nin bize desteği bizi çok mutlu etti. Biz Türkmenler için çok güzel bir gelişme. Geçmişte çok şey yaşadık, burada kötü şeyler oldu. Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi bizi sevindirdi" dedi.

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"TÜRKİYE BİZE SAVAŞTA ÇOK DESTEK VERDİ"

Savaş sürecinde Türkiye'nin kendilerine olan desteğini dile getiren Mecid Muhammed, "Türkiye ve Suriye arasında güzel ilişkiler yaşandı geçmişte. Şara'nın Türkiye ziyareti bizim için çok iyi olacak. Ekonomi güzel olacak. Türkiye bize savaşta çok destek verdi, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL KAPILAR AÇILDI"

Ziyaret yeni ekonomik yollar açacağını ifade eden Halid El Mahmud, "Askerlik yapmaya geldim ve rejimden dolayı memleketime gidemedim, Şam'da kaldım. Şara, bizim için rabbim tarafından gönderilen bir nimet. Türkiye ziyareti de bizler çok iyi oldu ve güzel kapılar açıldı" şeklinde konuştu.