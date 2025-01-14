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AA & Ensonhaber

Anadolu Ajansı (AA), Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşüyle başlayan iç savaş sürecinde, sistematik insan hakları ihlalleri ve işkencelerin yaşandığı cezaevlerini belgelemeye devam ediyor. Bu çalışmalarda, uzun yıllardır ülkenin hafızasında acıyla yer etmiş cezaevlerinin izleri kayıt altına alınıyor.

BİN KADAR SİVİL İŞKENCELERLE KATLEDİLDİ

Yayınlanan görüntülerde, 1980 yılında, devrik lider Hafız Esad’ın kardeşi Rıfat Esad’ın komutasındaki güçler tarafından çoğunluğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu olan silahsız yaklaşık 1.000 kişinin katledildiği Tedmur Hapishanesi’nin bugün harabe haline geldiği görülüyor. Yerleşkede birçok yapı tamamen yıkılmışken, ayakta kalan bazı yapılar ise yıkımın izlerini hala taşıyor. İç mekanlar da tahribatın ve zamanın bıraktığı derin izlerle dolu.

GEÇMİŞİN KARANLIK İZLERİ

Bir dönem İran güçlerinin karargah olarak kullandığı bu hapishanenin ofislerinde, yere saçılmış halde bulunan çok sayıda doküman dikkat çekiyor. Tarihi trajedilerin tanığı olan bu alan, geçmişin karanlık sayfalarını gözler önüne seriyor.

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İNSANLIK DRAMLARININ SESSİZ ŞAHİDİ

Tedmur Hapishanesi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne geçti. Örgüt, bu tarihi hapishaneyi patlayıcılarla yerle bir ederek tamamen yok etti. Ayrıca, İsrail güçlerinin Humus’a bağlı Tedmur ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgedeki yıkımı daha da artırdı.

Bugün, Tedmur Hapishanesi’nin yıkıntıları, Suriye’deki çatışmaların ve rejimlerin yol açtığı insanlık dramlarının sessiz birer şahidi olarak varlığını sürdürüyor.