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AA & Ensonhaber

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Havayolları’na ait yolcu uçağı bugün Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalanarak İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

2011'DEN SONRA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Şam-İstanbul hattında gerçekleşen bu ilk uçuş, 2011’de başlayan iç savaş nedeniyle askıya alınan tarifeli seferlerin yeniden hayata geçirildiğini gösteriyor. Böylece iki ülke arasında sivil havacılık köprüsü uzun bir aranın ardından tekrar kurulmuş oldu.