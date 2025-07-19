Suriye'de kapsamlı bir ateşkes ilan edildi

Suriye'de Dürzileri bahane eden İsrail, Şam'a peş peşe saldırı düzenledi.

Şam'a saldırıların ardından güvenlik güçleri Süveyda'dan çekilirken, bu kez Arap aşiretleri ve Dürziler arasında çatışma çıktı.

Son yaşanan gelişmelere göre; Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, hükümete bağlı güçlerin Dürziler ve Bedeviler arasında çatışmaların yoğunlaştığı Süveyda'ya konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta boyunca Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi gruplarla Bedevi Arap aşiretler arasında tırmanan çatışmaların ardından ateşkes sağlandı.

SURİYE'DE KAPSAMLI ATEŞKES

Suriye Cumhurbaşkanlığı, kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurarak tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu.

Ateşkesin maddeleri ise şu şekilde:

Devletin güvenlik ve askeri kurumlarının Süveyda’ya girişine izin verilecek.



Süveyda’daki tüm gruplar feshedilecek.



Dürzi ve Bedevi gruplara ait ağır ve orta ölçekli silahlar teslim edilecek.



Grupların üyeleri güvenlik ve savunma bakanlıklarına entegre edilecek.



Süveyda’daki kamu kurumlarına devletin idari ve güvenlik organlarının dönüşü sağlanacak.



Tarafların işlediği ihlaller hukuka uygun şekilde yargılanacak.



Anlaşmayı reddedenlerin güvenli çıkış hakkı tanınacak.

"TOPLUMSAL BARIŞ VE YASALAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLECEK"

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin güneyinde yaşanan ve can kayıplarına yol açan şiddet olaylarının büyük bir endişe ve üzüntüyle takip edildiğini ifade ettiği açıklamasında, “Bu durum, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil sivillerin hayatını doğrudan tehdit etmektedir” dedi.

Açıklamada, Suriye’nin bu olaylara yaklaşımının intikam odaklı olmadığı, toplumsal barış ve yasalar çerçevesinde hareket edileceği belirtildi.

Tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, “Suriye, bir kez daha, tüm kesimleriyle vatandaşlarının devleti olduğunu göstermektedir. Bu devlet, yalnızca belirli bir mezhebe veya gruba ait değildir. Ulusal sorumluluk, herkesin tek bir çatı altında, vatan ve yasa çatısı altında birleşmesini gerektirir" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların güvenliği ve toplumsal huzurun sağlanması için yoğun çaba harcandığı, çatışmaların durdurulması ve ihlallerin önlenmesi için ciddi adımlar atıldığı kaydedildi.

"DAYANIŞMA" ÇAĞRISI

Bölgeye gönderilecek askeri birliğin, istikrarın sağlanması ve en kısa sürede huzurun yeniden tesis edilmesi için siyasi ve güvenlik adımlarıyla koordineli bir şekilde hareket edeceği belirtilen açıklamada, tüm vatandaşlara gerilimi artırmaktan kaçınma ve toplumsal birliği korumak için dayanışma içinde çalışma çağrısı yapıldı.

ANLAŞMAYA VARILDI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ateşkese ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da etiketleyerek yaptığı açıklamada Netanyahu ve Ahmed Şara'nın ateşkes konusunda anlaştığını belirtti.

Tom Barrack; açıklamasında "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.