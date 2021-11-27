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    Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı

    Suriye ve Yunanistan hudutlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan, aralarında DEAŞ, FETÖ VE PKK üyeleri de bulunan 16 kişi yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.11.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 12:39
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    Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı

    Hudutlarda görevli Mehmetçik, yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.

    Son olarak Suriye ve Yunanistan sınırlarında 16 kişi yakalandı.

    8'İ DEAŞ, 3'Ü PKK, 1'İ FETÖ ÜYESİ

    Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı #1

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