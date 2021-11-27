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Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı

Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı

Suriye ve Yunanistan hudutlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan, aralarında DEAŞ, FETÖ VE PKK üyeleri de bulunan 16 kişi yakalandı.