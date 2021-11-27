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- Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı
Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan hudutlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan, aralarında DEAŞ, FETÖ VE PKK üyeleri de bulunan 16 kişi yakalandı.
- AA & Ensonhaber
- 27.11.2021 - 12:18
- Güncelleme : 27.11.2021 - 12:39
Hudutlarda görevli Mehmetçik, yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.
Son olarak Suriye ve Yunanistan sınırlarında 16 kişi yakalandı.
8'İ DEAŞ, 3'Ü PKK, 1'İ FETÖ ÜYESİ
Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.