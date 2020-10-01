Suriye-Irak tezkeresi TBMM'de

Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu.

TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlıyor.

Meclis'in ilk gündeminde ise süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi var.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınıyor.

MECLİS'E SUNULDU

Tezkerelerin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclis'e sunulan teklif 6 Ekim'de görüşülecek.

HDP TEZKERELERE KARŞI

Suriye ve Irak'ta PKK'nın yapılanmasına oluşum vermemek için hazırlanan tezkerelere HDP, görüşmelerde yine olumsuz yönde oy kullanacak.