Suriye-Irak Tezkeresi TBMM'de kabul edildi TSK Güçlerinin Irak ve Suriye'de görev süresi 2 yıl daha uzatıldı...

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Tezkere TBMM'de kabul edildi..

Irak ve Suriye tezkeresinin kabul edilmesinin ardından TSK'nın Irak ve Suriye'de görev süresi 2 yıl daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kabul edilen tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatıldı.

TSK'nın görev operasyon alanı korunuyor

Tezkere, TSK'nın Irak ve Suriye'de terörle mücadele, sınır güvenliği ve insani yardım gibi görevlerini sürdürebilmesini sağlayacak.

Tezkerede, TSK'nın Irak ve Suriye'de şu görevleri yerine getirebileceği belirtiliyor:

Irak ve Suriye'deki terör örgütlerine karşı mücadele

Sınır güvenliğinin sağlanması

İnsani yardım faaliyetlerinin yürütülmesi

Irak ve Suriye'deki barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunulması

Tezkere, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı tavrı pekişti

Tezkerenin kabulü, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki güvenlik politikalarında devamlılık anlamına geliyor. Tezkere, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını sürdüreceğini gösteriyor.