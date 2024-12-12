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Haber Merkezi

Suriyeliler 13 yıllık yıkıcı savaşın ardından özgürlüklerine kavuştu.

Muhalifler, yönetimi ele alırken ülkede barış ve güven ortamı oluşturmak için adımlar atıyor.

SINIR KAPILARINA AKIN ETTİLER

Suriye'deki son durum Türkiye'deki Suriyelileri de harekete geçirdi.

Geri dönüşler hız kazanırken eski yaşamlarına kavuşmak isteyen Suriyeliler sınır kapılarından geçişlerine devam ediyor.

SURİYE-LÜBNAN SINIRINDA HAREKETLİLİK

Türkiye'den binlerce mülteci evine dönmek için sınır kapılarına akın ederken benzer bir görüntü de Suriye-Lübnan sınırında yaşanıyor.

tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç, Suriye ile Lübnan sınırında yaşananları olay yerinden aktardı.

"KARŞILIKLI GÖÇ DALGASI YAŞANIYOR"

Sertaç Murat Koç, Suriye ve Lübnan tarafında hareketlilik olduğunu ifade ederek, "Kapıda bir yoğunluk var. Karşılıklı göç dalgası var. Bir de Suriye’den Şam’dan Lübnan’a geçmek isteyenler var yani iki yönlü bir göç dalgası oluştu. An itibariyle Kapı açık geçişler sürüyor." dedi.

İSRAİL DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Sertaç Murat Koç ayrıca bu noktanın önemli bir özelliği olduğunu belirterek, "İsrail tankları Suriye’de birçok noktada içeri girmiş durumda ve başkent Şam’a Suriye’nin kalbine 20 -25 kilometre mesafede konuşlanmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Koç, Şam'dan Lübnan sınırına kaçan Suriyelilerin, İsrail saldırılarından kaçınmak için bu yöntemi kullandığını da sözlerine ekledi.